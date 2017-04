Twee bolletjes voor Bello: ijssalon voor honden

Altijd al met je hond een ijsje willen eten? In Mexico-Stad kan het. Een ijssalon verkoopt daar speciaal hondenijs.



Normaal ijs kan bij honden zorgen voor pijn en diarree, maar dit ijs bestaat uit yoghurt en speciale bacteriŽn, die volgens de maker goed zijn voor de spijsvertering van de hond.



In de Don Paletto Ice Cream Shop van Mauricio Montoya komen dagelijks klanten langs met hun huisdieren. Omdat Montoya ook iets voor de honden in zijn assortiment wilde, ontwikkelde hij het speciale ijs. Bezoeker Liliane is daar blij mee. "Het is goed om honden eens iets anders te laten proeven en ze te verwennen." De honden kunnen onder andere kiezen uit een bolletje pindakaas-, kip- of fruitijs.



En neem je per ongeluk een likje van het verkeerde ijsje, dan hoef je niet bang te zijn. Want hoewel het ijs ontwikkeld is voor honden, is het voor mensen ook veilig om van te eten.

Als het erg warm is dan krijgen onze honden ook ijs.

Je moet alleen opletten dat ze dat niet te snel naar binnen werken, anders krijgen ze net als mensen bevroren hersenen.

@stora : Ja, dat rare gevoel achterin je neus, dat ken ik.

