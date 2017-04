Rondemister-wannabees in de rij voor Amstel Ladies Race

Vrouwelijke wielrenners van de Amstel Gold Race zijn op zoek naar begeerlijke mannen. De Ladies Edition wordt zaterdag in Valkenburg gereden. Het evenement zoekt nog 'rondemisters', knappe mannen die de vrouwelijke winnaars zondag willen feliciteren en kussen.De organisatie deed daarom een oproep op Facebook, die inmiddels al 100.000 keer bekeken is. In de reacties zijn er genoeg mannen die zich enthousiast aanmelden. Volgens de regionale nieuwssite 1Limburg zijn er al 15.000 reacties."Sommige mannen zijn heel enthousiast, en sturen ons hele verhalen en foto's via privé-kanalen", zegt een woordvoerder van Amstel.Olympisch kampioene Anna van der Breggen doet ook mee met het initiatief. Zo zegt ze in de video dat ze zich graag laat feliciteren door een "forse, brede man".Aspirant-rondemisters kunnen zich tot en met morgen aanmelden. Daarna wordt een keuze gemaakt.