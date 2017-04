Boze man giet wagen van zijn vrouw vol beton... En wacht tot je leest waarom!

Begrijp ons niet verkeerd; wraak nemen kan soms echt wel gegrond zijn.Maar in Rusland ging een man toch wel even veel te ver. Zijn vrouw kon bij lokale supermarkt 'Verny' 50.000 roebel (da's een kleine 800 euro) winnen als ze haar naam, die ze oorspronkelijk had overgenomen van haar man, zou veranderen in Vernaya.Dat deed ze ook. Ze liet haar naam officieel wijzigen in de vrouwelijke variant van de naam van de supermarkt. Haar man bleek daar echter niet zo tevreden mee te zijn en reed met haar wagen naar de parking van de desbetreffende supermarkt. Daar liet hij haar wagen volgieten met beton... En nee, we verzinnen dit niet, kijk maar: Filmpje