Meisje (3) zit twee uur vast in bloedhete auto

De politie heeft zondag in Alkmaar een 3-jarig meisje bevrijd uit een bloedhete, geparkeerde auto. Haar ouders waren in de stad.



Omstanders zagen een meisje in haar eentje in een auto zitten. Ze was bezweet en was erg overstuur, zo meldt de politie Alkmaar.



Door het warme, zonnige weer gisteren werd het in korte tijd erg warm in de auto: naar schatting 35 graden.



De politie is gebeld en heeft het meisje bevrijd. Ze was helemaal bezweet en heeft in totaal twee uur in de auto gezeten. De ouders, afkomstig uit Uitgeest, waren in de stad.



Toen de 31-jarige vader door de agenten werd aangesproken, leek hij 'niet erg onder de indruk' van de situatie. De man is aangehouden en zit nog vast. Het meisje maakt het goed.

En de "moeder", heeft die niets te verantwoorden?

