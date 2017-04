Edelhert met roze push-up-bh

In de Schotse hooglanden zijn ze wel wat bijzondere dieren gewend. Maar een edelhert met een bh aan zijn gewei wandelt niet iedere dag voorbij. De Schotse Megan MacInnes spotte het onfortuinlijke dier deze week in haar dorp Applecross.Ze moest even twee keer in haar ogen wrijven, maar het klopte toch echt wat ze zag: aan het imposante gewei van een prachtig edelhert hing een knalroze push-up-bh. Het dier was door het dorp gewandeld en was iets te dicht bij een waslijn vol ondergoed gekomen.,,Deze dieren zijn niet tam, maar wel moedig genoeg om ons dorp af en toe op te zoeken'', legt MacInnes uit.Haar vriend Anne Macrae, die ook in het dorpje aan de noordwestkust woont, maakte eerder die dag al foto's van de edelherten, die vanuit de bergen naar het dorp afdalen op zoek naar eten. Of het dier nog met zijn vangst loopt te pronken, is niet bekend.