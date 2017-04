Struise agent zet het op een lopen wegens... dit kleine beestje

We hebben n tip voor de lokale criminelen: verkleed je als muis of rat!Want onderstaande agent blijkt er niet bepaald fan van te zijn. Tijdens zijn rustige ronde door het gebouw, komt er plots een klein knaagdiertje van achter de hoek.Dat is voor deze agent reden genoeg om even in de lucht te springen en het op een lopen te zetten. En hoewel ie nadien nog even rondkijkt of niemand hem gezien heeft, ligt alles mooi vast op camera!