Bejaarde redt 5-jarig jongetje uit de Maas

Een 83-jarige schipper heeft zaterdagavond in Schiedam een 5-jarig jongetje uit de Maas gered. Het jongetje was met een vriendje aan het spelen toen de man zag hoe een van de twee in het water viel aan de Maasboulevard.



De ander schrok en rende weg. De jongen ging koppie onder. De man sprong vervolgens te water en wist de jonge drenkeling uit de jachthaven te halen. Na de actie was de bejaarde man totaal uitgeput. Zelf werd hij door omstanders uit het water gehaald.



De jongen werd meteen door omstanders gereanimeerd. Hulpdiensten namen de reanimatie over, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd.



De huidige toestand van het jongetje is onbekend. De politie onderzoekt hoe de 5-jarige te water is geraakt.

11-04-2017 09:57:57 Mamsie









En hoe is nu de toestand van deze bejaarde held?

Ik hoop dat hij er geen nare gevolgen aan heeft overgehouden.

11-04-2017 10:03:17 allone









Ik hoop dat beide weer goed herstellen

@Mamsie : Dat hoop ik ook, zo warm is het water nu nietIk hoop dat beide weer goed herstellen

