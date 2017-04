Pijnlijk: man krijgt duif vol in gezicht tijdens ritje in nieuwe Ferrari-achtbaan

Au! Een pijnlijke botsing voor een man die voorin één van de snelste achtbanen van Europa achtbaan zit. Een duif vliegt tijdens de rit in volle vaart tegen zijn gezicht.Ferrari Land, het pretpark waar de achtbaan staat, werd deze week geopend in het Spaanse Salou. De botsing gebeurde in de attractie 'Red Force', een van de hoogste en snelste achtbanen van Europa.Ferrari Land Salou ging deze week open voor publiek, en misschien komt de publiciteit rond de botsing met de duif ze dan ook niet slecht uit. Het is niet bekend of de duif de botsing met de achtbaanpassagier overleefd heeft.Het pretpark is gebouwd op een terrein van maar liefst 60.000 vierkante meter. Behalve de 'Red Force' zijn er nog andere attracties zoals een circuit waar je in een namaak-Ferrari kunt rijden en verschillende simulators waarbij je kan voelen hoe het is om een Formule 1-wagen te besturen.