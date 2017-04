Sollicitatie a la Finkers, het werkt

,,Geachte heer Matel, bij deze stuur ik u mijn sollicitatiebrief en cv toe. Deze kunt u vinden in de bijlage. Volgende week zal ik contact met u opnemen om een kennismakingsgesprek te plannen."



Jan Matel, directeur van Matel Metaal, kon er smakelijk om lachen. De brief deed hem denken aan een sketch van Herman Finkers: ,,Bij deze solliciteer ik naar de functie van Algeheel Directeur van uw bedrijf. Naar mijn mening ben ik zeer geschikt voor deze functie en ik verwacht u morgenochtend om tien uur op mijn kantoor."



Matel vond de brief zo opmerkelijk, dat hij de jongeman uitnodigde voor een gesprek. ,,Het toont lef. Daar houd ik wel van." Maar toen hij vroeg naar de gedachte achter de uitzonderlijke sollicitatiebrief, reageerde Niels verbaasd: ,,Hoezo?"



,,Hij had geen idee dat dit niet de gebruikelijke manier is om te solliciteren", lacht Matel. De actie was dan niet bewust, maar de ietwat brutale aanpak van Niels heeft toch gewerkt. Aanstaande maandag begint hij aan zijn stage bij Matel Metaal.

Zeg het net wat anders dan anderen en je hebt een opmerkelijke solicitatiebrief die opvalt

