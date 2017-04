Verpleegkundige zorgt dat man zijn terminale vrouw nog één keer ziet

Een patiënt uit OLVG in Amsterdam heeft maandag met behulp van een verpleegkundige een belangrijke wens waar kunnen maken. De man wilde nog een laatste bezoek brengen aan zijn terminaal zieke vrouw in een hospice, maar zijn zorgverzekeraar wilde het ambulanceritje niet vergoeden. Verpleegkundige Thijs Fransen (27) kon het niet aanzien en stapte naar zijn afdelingshoofd.



Fransen besloot zijn verhaal op Facebook te delen. ,,Zorgverzekeraars Nederland: Gefeliciteerd! Gefeliciteerd met de besparing van een ambulanceritje naar een hospice waar de stervende vrouw van een van mijn patiënten ligt’’, schrijft hij. Het bericht is inmiddels ruim 4000 keer gedeeld en heeft tientallen lovende reacties gekregen.



De patiënt kwam afgelopen maandag op de afdeling van Fransen terecht, nadat hij eerst twee weken op de intensive care had gelegen. Hij was aan de beterende hand, maar nog wel erg ziek. In een gesprek met hem en zijn familie liet de man weten zijn zieke vrouw nog één laatste keer te willen zien, omdat ze binnenkort zal overlijden. Fransen belde direct de ambulancedienst, maar die verwezen hem door naar de zorgverzekering van de man.



Fransen belde vervolgens naar de zorgverzekering, maar na 30 minuten wachten moesten zij hem teleurstellen. Het echtpaar had niet het minimale bedrag op de plank liggen om het ritje te betalen en daarom kon het niet vergoed worden. Fransen stapte naar zijn afdelingshoofd en legde de situatie uit. ,,In samenspraak met het afdelingshoofd werd besloten dat we dit ritje voor eigen rekening zouden nemen’’, vertelt hij.



Ondanks dat het een gebaar is dat de man waarschijnlijk nooit zal vergeten, vindt Fransen niet dat hij als held moet worden gezien. ,,We verdienen geen standbeeld of diamanten kroon. We hebben gewoon een echtpaar geholpen dat tussen wal en schip dreigde te vallen. Zorg is zoveel meer dan alleen een infuus aanleggen. Je moet echt inspelen op de behoeften en wensen van individuen.’’ Dat is wat hij juist zo mooi vindt aan het vak. ,,Net dat stapje extra nemen.’’



Nog dezelfde middag werd er een ambulance geregeld en kon de man een bezoek brengen aan zijn vrouw. Daarna is hij weer terug op de afdeling gekomen. ,,Ik ben trots op mijn collega’s en de afdelingshoofden waar ik voor werk’’, aldus Fransen.

Reacties

09-04-2017 15:10:34 kookgraag

Het is toch te triest voor woorden,dat zoiets kan gebeuren in Nederland.Het land dat zoveel doet voor de buitenlandse medemens,en niet goed zorgt voor eigen volk.Ook als een van een echtpaar in een bejaarden/verzorgingshuis komt,moeten ze gescheiden verder leven,vaak na een jaren lang huwelijk,waarin je vaak fors moet betalen voor de zorg.het is een schande

09-04-2017 16:17:48 Mamsie

Oudgediende



Ach jeetje, een ambulance ritje, wat kost dat nou...

Ja, veel meer dan een taxirit, dat snap ik maar dit is zó schrijnend, een geldkwestie, ik vind de heer Fransen een kanjer, dat hij de zaak zo opgelost heeft.

