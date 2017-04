Oma (75) begraaft vriendin in moestuin

In Duitsland is een opmerkelijk proces van start gegaan. In de beklaagdenbank: de 75-jarige Marie-Luise S. Ze wordt ervan beschuldigd haar vriendin El

Reacties

09-04-2017 10:31:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.409

OTindex: 53.513

In de moestuin begraven en de daarop groeiende groenten consumeren en tegelijkertijd de centen opstrijken.

Zelf zal ze wel beweren dat dit een goede vorm van vruchtgebruik is!

