Peuter (2) met Down bespot: Ze maakten zeehondengeluiden en riepen: Ik ben een downie

De Rotterdamse Marianne Huizer van Tiel kan het nog steeds niet geloven. Haar 2-jarige dochtertje met het Syndroom van Down werd woensdag publiekelijk bespot door vier onbekende middelbare vrouwen.



Samen met haar twee dochters liep Marianne na het winkelen de parkeergarage in toen vier vrouwen van een jaar of 40 uit een auto stapten. Ze zagen de 2-jarige Samira en begonnen haar direct belachelijk te maken. "Het was echt vreselijk. Ze stapten heel spastisch de auto uit, maakten zeehondengeluiden en riepen: 'Ik ben een downie, ik ben een downie'.



Marianne wilde de vrouwen eigenlijk negeren, maar het feit dat haar 9-jarige dochter Yara er ook bij was raakte voor haar een extra gevoelige snaar. "Mijn oudste dochter maakt zich vaak zorgen om Samira en trekt zich snel aan wat andere mensen van haar vinden", vertelt Marianne. "Ze was er heel erg door van slag en dat zorgde er bij mij voor dat het dubbel zoveel zeer deed. Toen heb ik heel ordinair staan schelden."



De kleine peuter had zelf niet door wat er gebeurde. "Samira zat heel vrolijk naar de vrouwen te zwaaien en te roepen. Met haar puurheid was ze alleen maar lief aan het doen", zegt Marianne. "Gelukkig begrijpt ze het nog niet."



De moeder plaatste een emotioneel bericht van de gebeurtenis op Facebook en kreeg ongelofelijk veel bijval. Haar post kreeg meer dan 42.000 likes en werd bijna even vaak gedeeld. "Ik denk dat ik wel honderden berichten van over de hele wereld heb gekregen en ook veel vriendschapsverzoeken", vertelt Marianne. "Echt iedereen stuurt wel iets om ons een hart onder de riem te steken. Dat doet je hartstikke goed."



Als dank plaatste Marianne gisteren een foto van een lachende Samira op Facebook. 'Zo ontzettend rot als we ons gister voelden, zo geliefd voelen we ons vandaag! Echt geweldig alle lieve berichtjes van over de hele wereld', schrijft ze bij de foto. 'Ik dank jullie allemaal vanuit het diepste van mijn hart.'

Mensen die zo spotten over anderen zijn zelf het spoor bijster.

