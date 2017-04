Jongens geschorst voor Habiba-challenge: Anderen vonden het wel een goede actie

Het leek Damian Amama (15) een ludieke actie: meedoen aan de Habiba-challenge. De schoolleiding dacht daar anders over en heeft hem voor een dag geschorst. "Ik wilde alleen maar geld ophalen voor het goede doel."Het idee: in boxershort keihard over straat rennen, of door school, en zo geld ophalen voor Giro 555. Via Instagram zag Damian dat veel leeftijdsgenoten met de Habiba-challenge meededen. Hij haalde een vriend over en zo trokken ze deze week hun kleren uit op het schoolplein.Een andere vriend heeft gefilmd hoe ze het gebouw binnenrenden. "We zijn eerst door de aula gegaan en toen langs de lokalen. Uiteindelijk kwam de gymleraar achter ons aan en moesten we mee naar de teamleider", vertelt Damian.De teamleider kon de grap niet waarderen en heeft de jongens direct geschorst. "De school was bang dat we anderen zouden afleiden van de lessen en de dat we de sfeer voor de rest van de dag zouden verpesten. En we zouden anderen hiermee op een idee brengen", zegt hij.Damians ouders waren niet boos. "Mijn moeder heeft zelfs direct geld overgemaakt en zei: Je hebt het toch voor een goed doel gedaan?" Zijn vrienden en medescholieren vonden het volgens hem ook een goed idee.De school van de jongens, de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp, wil niet reageren op de schorsing. Volgens de regionale nieuwssite nhnieuws.nl wil de school een eigen actie opzetten voor Giro 555, een actie met de kleren aan.De Habiba-challenge is ontstaan naar aanleiding van de videoclip van het nummer Habiba van rapper Boef. Aan het begin rent hij hard over straat rent in zijn boxershort.Boef heeft zelf een Instagram-account aangemaakt voor de challenge waarop fans hun filmpjes delen. Je ziet, voornamelijk jongens, op straat rennen en door scholen. Damian: "We wilden het juist op school doen omdat je daarmee de aandacht trekt en meer mensen dan geld doneren." Hij heeft tot nu toe 45 euro opgehaald.