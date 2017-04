Naakte vrouw op straat beweert zeemeermin te zijn

De politie in Californië staat voor een raadsel nadat ze een naakte vrouw aantroffen die op straat doolde en beweert dat ze een zeemeermin is.



De vrouw liep op straat in de stad Fresno, tussen Los Angeles en San Francisco. Ze was naakt, had natte haren en verklaarde enkel dat ze Joanna heet en dat ze als zeemeermin uit een meer in de buurt kwam. De politie stelde vast dat ze aan beide voeten zwemvliezen tussen haar tenen heeft. Nadere informatie over haar identiteit kon ze niet geven, op zowat elke vraag antwoordde ze “ik weet het niet”.



De politie van Fresno bevestigt tegenover The Independent dat de vrouw om drie uur ’s nachts werd aangetroffen op een weg nabij een meer. Een autobestuurder stopte en informeerde of alles in orde was. De vrouw vroeg of hij haar naar een ziekenhuis kon brengen. Daar aangekomen, werd de politie erbij gehaald om haar identiteit vast te stellen.



Agenten omschrijven het gedrag van de vrouw als “bizar”. De politie twijfelt of ze om medische redenen dan wel uit onwil haar identiteit niet kan prijsgeven. De politie gaf de vrouw als vermist op en roept de bevolking op te helpen bij haar identificatie. De politie heeft een vermoeden om wie het gaat, maar wacht op de resultaten van onderzoeken naar haar identiteit om details prijs te geven.

