Mowgli in het echt: 8-jarig meisje gevonden bij de apen

Ze eet zoals dieren, kan niet praten en verstaat ook niets van wat mensen tegen haar zeggen. Acht jaar is het meisje dat in India werd gevonden in een groep van apen.Het meisje werd twee maanden geleden door een inspecteur gevonden in het bos van Katarniaghat, in de regio Uttar Pradesh. "Ze heeft littekens op haar gezicht en ziet eruit alsof ze een tijd bij dieren heeft geleefd", zei een arts tegen Indiase media.Het meisje werd door een inspecteur gevonden en had dierlijke gewoontes. Toen hij haar mee wilde nemen, vielen de apen hem aan en wilde het meisje niet mee. Toch lukte het de inspecteur om haar mee te nemen."Ze kon eerst niet eens op haar twee benen lopen", zei de inspecteur. Volgens een arts is het meisje soms agressief, maar gaat het inmiddels beter en is ze gezond.