Sophia (2) blijft bij keuze voor zwarte pop





Sophia kreeg van haar ouders en cadeautje, omdat ze zindelijk was geworden. Samen met haar moeder Brandi Benner ging ze naar een winkel in de buurt om een nieuwe pop uit te zoeken.

Ze is een dokter



Samen zochten ze 20 minuten naar de perfecte pop, maar Sophia bleef steeds terugkomen bij één pop: een dokter. "In haar fantasie is ze zelf ook dokter", zegt haar moeder tegen CNN. "Ze controleert de gezondheid van iedereen die op bezoek komt."



Met de nieuwe pop in de hand gingen Sophia en haar moeder afrekenen bij de kassa. Daar zag de caissière een probleem: de pop is zwart en Sophia wit. "Wil je niet liever een pop die op je lijkt?", vroeg ze.

'Ze lijkt op mij!'



Het meisje snapte er niks van. "Maar ze lijkt op mij", reageerde ze. "Ze is een dokter en dat ben ik ook. Ze is knap en dat ben ik ook. Zie je dat prachtige haar? En haar stethoscoop?"



Sophia's moeder werd er kwaad van, maar gelukkig ging de kassamedewerkster er niet verder op in. Benner deelde haar verhaal op Facebook, waar het al meer dan 200.000 keer gedeeld werd. "Dit laat maar weer eens zien dat we niet geboren worden met het idee dat huidskleur belangrijk is."

Reacties

07-04-2017 14:02:20 Hisoka

Erelid



WMRindex: 895

OTindex: 975

waar bemoeit die kassiere zich mee?

als ze een roze pop wil kopen koopt ze een roze pop, of een witte of een bruine.



de conclusie dat we niet geboren worden met het idee dat huidskleur belangrijk is, is dan weer wat kort door de bocht en een beetje populistisch maar wat zou je anders verwachten van RTL nieuws =)

07-04-2017 16:34:26 pietertje5

Senior lid

WMRindex: 175

OTindex: 2

Wnplts: Geffen

Het was maar een kleine opmerking van de kassiere, laten we dat ook niet overtrekken. Een ze ging er verder ook niet op in.



Ik vind dit soort berichtjes vaak zo moraalridderig.... Laten we onrecht en racisme echt aanpakken en niet zon kassiere als voorbeeldzondebok neerzetten.

07-04-2017 17:39:30 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.107

OTindex: 127

S Een mensen met een kleur maar met de zelfde waarde als een blanke verheerlijking vind ik het.



Ik vraag me af of dit ook een waar gebeurt verhaal is...



Gelukkig stond er niet in het verhaal dat de caissière blank was, want dan was het verhaal compleet... De blanke racist en de onschuld van alle mensen met een kleur maar met de zelfde waarde als een blanke.



En als het zo was, ik denk dat er meerdere blanke kinderen een pop met een kleur maar met de zelfde waarde als een blanke kopen, en zij geen uitzondering is, dan zou deze caissière toch aan alle blanke kinderen dit vragen en zou er meerdere klachten zijn....



Een belachelijke verhaal dus...



Maar mocht het toch stiekem waar zijn, met wat ik betwijfel, dan moeten ze deze caissière ontslaan....

