Politie ontdekt 25 drijvende sporttassen voor Belgische kust. De inhoud is fortuin waard

In de Noordzee is de voorbije ­dagen voor meer dan 62,5 miljoen euro aan cocaïne gevonden, verstopt in 25 drijvende sporttassen. Een absolute recordvangst, en toch is het volgens kenners slechts het topje van de ijsberg. “De vondst is een pure toevalstreffer, want voor drugscontroles is er momenteel geen tijd.”Het was de bemanning van een Deens schip dat afgelopen weekend alarm sloeg. Een eind voor de kust in het Belgische Oostende dreef een zwarte sporttas. De scheepvaartpolitie werd verwittigd en vond de voorbije dagen niet één, maar vijfentwintig van die tassen. Sommige bleken met tape aan elkaar verbonden, lege flessen zorgden ervoor dat alles netjes bleef drijven.Al snel werd duidelijk waarom de sporttassen op de Noordzee dreven: de zakken zaten tjokvol cocaïne. Telkens in pakketten van vijftig kilo, goed voor een straatwaarde van alles samen liefst 62,5 miljoen euro. “Een recordvangst”, klinkt het bij de scheepvaartpolitie. Het West-Vlaamse parket bevestigde gisteren de vangst, en benadrukte dat de inhoud van de tassen meteen vernietigd werd.Volgens gerechtelijke bronnen werd de in Colombia vervaardigde cocaïne zondag meer dan waarschijnlijk van het dek van een Zuid-Amerikaans vrachtschip gegooid. Een schip dat onlangs in de haven van Zeebrugge aanmeerde. Dat leiden politie en gerecht af uit het traject van het schip, de stroming in de Noordzee en de vindplaatsen van de drugs.De kapitein van dat schip zou intussen zijn verhoord, maar ontkent elke betrokkenheid. Waarschijnlijk moesten de sporttassen opgepikt worden door een klein vissersbootje. “Op die manier ontsnappen criminelen aan controles in de havens van Zeebrugge, Antwerpen of Rotterdam”, zegt Dirk Geers, verantwoordelijke scheepvaartpolitie bij politievakbond VSOA. Twee jaar geleden werd al eens 960 kilo cocaïne onderschept op de Noordzee, ook toen verdeeld in sporttassen, vastgemaakt aan lege jerrycans. En ook toen ontbrak elk spoor van de drugsfabrikanten.De vondst is een opsteker voor de scheepvaartpolitie. Maar ook een pure toevalstreffer, niet het resultaat van gerichte controles. “Het is dweilen met de kraan open”, zegt Geers. Hij spreekt van een jarenlang tekort aan manschappen en apparatuur om echt aan professionele controles te doen. “In de eerste plaats moet de scheepvaartpolitie dagelijks grenscontroles uitvoeren. Kijken of het aantal bemanningsleden dat in onze havens toekomt, gelijk is aan het aantal dat ook weer uit de haven vertrekt. Dat is de prioriteit, naast doorsnee politietaken. Cocaïne zoeken is lang niet de kerntaak. Zeker niet in deze tijden van terrorisme.”