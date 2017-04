Stoepkrijten is verboden in heel het Noorden: waarom?

In bijna heel Nederland blijkt krijten in de openbare ruimte verboden te zijn. Ook in Groningen en Drenthe. „Wat is er nou leuker dan stoepkrijten?”



Hanna (7) en Floor (7) uit Groningen zijn druk in de weer. „Heb jij de groen? Dan maak ik land. Of nee, nog meer stipjes.” „Maar dan heb ik de roze nodig!” Het vergt wat werk , maar dan heb je ook wat: een prachtig stoepkrijtkunstwerk, vlak voor je huis. Een vergunning hebben de dames niet voor hun straatkunst. Is ook niet nodig, toch?



Eigenlijk is het wél nodig. De meeste Nederlandse gemeentes hebben, diep weggestopt in de zogeheten Algemene Plaatselijke Verordening (apv), een regel die het aanbrengen van krijt in de openbare ruimte verbiedt. In alle gemeentes in Groningen en Drenthe is krijten officieel verboden. Een politieagent met een slechte bui zou kinderen als Hanna en Floor een boete van 140 euro kunnen geven voor hun kunstwerk.



Zo’n regel is belachelijk, vond Radio 2-deejay Gerard Ekdom. Hij riep woensdag uit tot Stoepkrijtdag: „om te laten zien dat het gewoon leuk is en niets kwaad doet”, schreef hij op de speciaal aangemaakte Facebookpagina. Het idee sloeg aan. Overal in Nederland pakten mensen de krijtjes op.



Ellen Linde, die lesgeeft op basisschool De Wel in Nijeveen, gooide spontaan de lesdag om. Ze hoorde over het stoepkrijtverbod op Radio 2 en net als Gerard Ekdom was ze verbijsterd. „Wat is er nou leuker dan stoepkrijten? Mijn eigen kinderen doen het ook voor het huis. En er heeft niemand last van, want na één regenbui is het weg.” Ter ere van Stoepkrijtdag mochten de kinderen van De Wel gisterochtend het hele plein volkrijten. „Daar waren ze hartstikke blij mee”, zegt Linde.



Een aantal gemeenten heeft de regelgeving al aangepast. Daar is stoepkrijten nu gewoon toegestaan. In Groningen is het krijtverbod al een tijdje een doorn in het oog van D66 en ChristenUnie. In 2015 dienden deze partijen een motie in om de apv eens wat op te schonen.



„Dat was onder meer vanwege het stoepkrijtverbod”, licht Edward Koopmans van de ChristenUnie toe. „Het is zo overbodig. Dat er een regel over bekladding is, om graffiti te verbieden, snap ik natuurlijk. Maar ik vind het raar dat krijt daar ook bij staat. Dat moet haast wel geschrapt kunnen worden.”



Het college van burgemeester en wethouders is bezig met het opschonen van de apv, zegt woordvoerder Eddy Beuker. Hij benadrukt dat er een groot verschil is tussen de letter en de geest van de wet: „Ik kan me niet indenken dat hier ooit een kind een boete zou krijgen voor een stoepkrijttekening.”



Voor Floor en Hanna kan het verbod niet snel genoeg geschrapt worden. „Stoepkrijten is leuk. En de straat wordt er ook nog mooi van.”

Reacties

06-04-2017 18:30:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.392

OTindex: 53.468

Ja, echt belachelijk! Er blijft voor kinderen al zo weinig over dat op straat gedaan kan worden.

Laat ze lekker spelen, het gaat vast en zeker morgen weer regenen en dan is alles weer schoon.

Wie erover zeurt is zijn eigen kindertijd alweer vergeten en dat is heeeel zielig.

06-04-2017 18:41:25 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.202

OTindex: 25.482

Er dreigt gratis plezier te worden beleefd en dat dient natuurlijk voorkomen te worden.

06-04-2017 19:04:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.689

OTindex: 13.611

Hm, waarom is dat verbod indertijd opgesteld? Mogelijk hadden ze toen een valide reden. Kan het me ternauwernood voorstellen, maar toch. Voordat je dingen weggooit, even controleren of dat wel terecht is.

06-04-2017 19:29:45 allone

Stamgast



WMRindex: 26.728

OTindex: 56.572

Quote:

het krijtverbod al een tijdje een doorn in het oog van D66 en ChristenUnie En waarom? Niemand heeft er last van, want ieder weldenkend mens (inclusief politieagenten) zal weten dat kinderen die stoepkrijten okay zijn



Voor hinkelen gebruik je trouwens ook krijt



: misschien zijn er andere soorten krijt, die niet zo makkelijk wegwassen, en die meer als grafitti zijn dan als kinderspeelgoed.



Laatste edit 06-04-2017 19:31 En waarom? Niemand heeft er last van, want ieder weldenkend mens (inclusief politieagenten) zal weten dat kinderen die stoepkrijten okay zijnVoor hinkelen gebruik je trouwens ook krijt @Emmo : misschien zijn er andere soorten krijt, die niet zo makkelijk wegwassen, en die meer als grafitti zijn dan als kinderspeelgoed.

06-04-2017 20:05:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.392

OTindex: 53.468



Maar dat heb ik nog nooit zien gebeuren. @allone : Ja, als ze met vetkrijt zouden gaan tekenen wordt het wat moeilijker.Maar dat heb ik nog nooit zien gebeuren.

06-04-2017 20:33:00 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.136

OTindex: 1.329





Dus je kunt wel last krijgen van onredelijke regelgeving. @allone : Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich ergeren aan krijtende kinderen, ze vinden dat de stoep er vies uitziet, ze vinden de kinderen te lawaaierig, er komt kleurig krijt via de voeten van hun hond op het witte tapijt of wat de reden ook mag zijn. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat als zo iemand dan aangifte gaat doen omdat in de wet staat dat krijten verboden is de politie daar in principe dan werk van moet maken.Dus je kunt wel last krijgen van onredelijke regelgeving.

06-04-2017 21:47:57 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.195

OTindex: 54

Wat ben ik blij dat kinderen van mijn generatie gewoon kinderen mochten zijn. Dat we gewoon buiten konden spelen en dat we daar ook alle ruimte voor hadden. Een crossbaan voor fietsers kennen we in Heusden niet meer een trapveldje hebben ze net naast een polderweg geplaatst waar de auto's met ruim 80 km/h langs racen dus stuurt niemand zijn kinderen daarheen. We hebben 1 speeltuintje wat leuk is voor kinderen van 4-5 jaar en oudere kinderen hebben geen f*ck te doen dus wat komt er puur uit verveling? Juist ja vandalisme. En maar klagen over de jeugd van tegenwoordig terwijl de volwassenen het meeste voor hun verpesten.

06-04-2017 23:30:37 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.374

OTindex: 2.889



@Heusdenaar : helaas ka ik het alleen maar met je eens zijn. Ik wordt ook niet altijd vrolijk van de voetballen in mn achtertuin. Ik besef ook dat die kinderen nergens anders terecht kunnen om met hun bal te spelen. Dus neem ik die ballen voor lief. Mijn buren geven de bal niet meer terug.... Mijn redernatie vinden ze onzin, ze moeten de bal maar bij moeders in de tuin gebruiken...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: