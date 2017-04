Foutje: Hoogwerker in stationshal kan niet weg

Het kan reizigers bijna niet ontgaan zijn: een blauwe hoogwerker staat al maanden niets te doen in de stationshal van Utrecht Centraal en dat duurt misschien nog wel tot ‘begin volgend jaar’. Doordat de hal af is, kan de machine er niet meer uit.

De NS moet het gevaarte aan de Jaarbeurszijde wegtakelen, maar heeft daar nu niet de mogelijkheid toe. De hoogwerker staat nu in de stationshal aan de kant van de Jaarbeurs, bij de roltrappen naar busplatform D, en is afgezet met een rood-wit lint. “Van 2015 tot de oplevering van de stationshal, afgelopen december, werd de machine intensief gebruikt voor onder andere het installeren van verlichting, brandmelders en dergelijke”, vertelt NS woordvoerder Hessel Koster.

Maar sinds december staat de machine te verstoffen in de hoek. Koster: “Zodra het kan moet hij weggetakeld worden. Er staat nu nog een grote kraan op het Jaarbeursplein: misschien kan het daar mee, maar dat is nog niet zeker. Anders wordt het begin volgend jaar, wanneer we weer terecht kunnen op het Jaarbeursplein.”

Reacties

06-04-2017 16:18:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.829

OTindex: 669

Het is wel makkelijk voor het jaarlijkse onderhoud van de lampen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: