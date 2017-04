Motorrijder komt ineens een matras tegen

Een motorrijder in de Australische stad Brisbane heeft wel een verhaal te vertellen in de kroeg. Zo reed hij met een gangetje van 80 kilometer per uur door een tunnel toen er ineens een matras voor hem vloog. Deze matras was afkomstig van een voertuig voor hem en duidelijk niet goed vast gemaakt. De motorrijder heeft geluk, want hij kan het na vertellen. En dat klinkt natuurlijk als een sterk verhaal voor in de kroeg, maar ze beveiligingsbeelden uit de tunnel bewijzen het verhaal van de motorrijder.