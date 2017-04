Kruidvat haalt Hitler-kleurboek uit verkoop.

Een kleurboek dat Kruidvat-klanten gratis kregen bij producten van Durex heeft op social media voor ophef gezorgd, omdat er een kleurplaat van Hitler in stond.Een aantal enthousiaste klanten kwam er na even kleuren achter dat de tekening misschien niet zo gepast is. In een reactie onder het artikel geeft Kruidvat toe dat de afbeelding ongepast is, en dat de kleurboeken per direct uit de verkoop zijn gehaald.