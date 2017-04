Nederlandse babys huilen meer

Nederlandse baby's huilen langer dan hun leeftijdsgenootjes in veel andere landen, blijkt uit Brits onderzoek. Er bestaan talloze apps, boeken en websites die kersverse ouders tips geven op dit gebied, waarom hebben we er dan toch moeite mee onze baby's te kalmeren?Jengelen, huilen, krijsen: de ene baby doet het meer dan de andere. In de eerste twee weken huilt een baby gemiddeld twee uur per dag. Dat loopt op naar een piek van twee uur en vijftien minuten wanneer de baby zes weken oud is. Daarna neemt het geleidelijk af.Dat gebeurt echter niet altijd, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Warwick. Nederlandse baby's huilen gemiddeld 2,5 uur per dag, tegen twee uur en een kwartier in landen als Duitsland en Denemarken. Ook huilbaby's komen in ons land vaker voor. Die term wordt gebruikt voor baby's die gedurende een periode van drie weken gemiddeld drie keer per week drie uur lang huilen.Gemiddeld is tien procent van de baby's in Nederland een huilbaby, een groter aantal dan in veel andere landen. Zo ligt het aantal huilbaby's in Denemarken de helft lager. Alleen in Canada (34 procent), Engeland (28 procent) en ItaliŽ (20 procent) komen er meer huilbaby's voor.Soms hebben de huilbuien een medische oorzaak, maar nog veel vaker ligt het aan de manier waarop ouders ermee omgaan. Daarom staat het internet vol met informatie over het kalmeren van huilbaby's. Zo is er de Dunstan-methode, die ouders en kraamverzorgers met behulp van een app helpt het huilen van de baby te begrijpen."Kleine baby's kunnen zich nog niet zo goed uiten en doen veel instinctief, daarom is deze methode zo handig", legt Bregje Hamelynck van de Dunstan Methode uit. "Het belangrijkste is het herkennen van het verschil tussen verschillende huiltjes; bijvoorbeeld die voor een boertje, 'ehh', en vanwege honger, 'nehhh'. Inmiddels hebben we in Nederland 2.500 kraamverzorgenden opgeleid met deze methode."Ook de Happiest-baby-methode ging een paar jaar geleden viral. Het vijfstappenplan, dat onder andere inbakeren en het sissen in de oren behelst, kreeg veel lof omdat het zelfs de hardst huilende baby's stil kon krijgen.Carole Lasham, kinderarts van het Tergooi Ziekenhuis, introduceerde deze methode in Nederland.Toch benadrukt zij dat al die zelfhulpboeken en apps niet elk huiltje kunnen wegnemen. "Het is heel normaal dat baby's vlak na hun geboorte veel huilen, ze zijn dan feitelijk nog onrijp. Omdat ze alleen maar kunnen huilen, doen ze dit erg vaak", vertelt ze.Lasham hekelt de overvloed aan informatie op internet, die ouders onnodig zorgen geven. "Ik zie mensen heel snel bij ons in het ziekenhuis aankloppen omdat ze denken dat hun kind een bepaalde allergie heeft of last van de darmen. Nederlandse ouders zijn het verleerd om geduld te hebben en hun kind gewoon even te laten huilen. Soms is het gewoon een kwestie van gezond verstand."