Vader stelt dierenwinkel aansprakelijk voor dood zoon

De vader van Aidan Pankey, een jongen die is overleden nadat hij door zijn nieuwe rat werd besmet met rattenbeetkoorts, sleept de dierenwinkel die de rat verkocht voor de rechter. "Ik wil voorkomen dat dit ook bij anderen gebeurt."De Amerikaanse Aidan Pankey stierf in 2013 op tienjarige leeftijd, twee weken nadat hij van zijn oma een nieuwe rat had gekregen. Uit de autopsie bleek dat de jongen was overleden aan de zogeheten 'rattenbeetkoorts', een infectie die leidt tot griepachtige verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn en braken en voor kinderen zeer gevaarlijk kan zijn. De bacterie die de infectie veroorzaakt kan via een beet of krab van een rat worden overgedragen op mensen.Aidans vader, Andrew, heeft de dierenwinkelketen Petco voor de rechter gesleept, omdat zij niet genoeg gewaarschuwd zouden hebben voor de gevaren van rattenbeetkoorts. Dat meldt The Daily Mail. De rechtszaak is deze week van start gegaan. "Ik wil met deze rechtszaak andere kinderen beschermen, ik wil voorkomen dat dit ook bij anderen gebeurt", zei hij eerder tegen CBS 8.Rattenbeetkoorts of rattenbeetziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Streptobacillus moniliformis. De bacterie kan in knaagdieren (ratten, maar ook muizen en hamsters) aanwezig zijn zonder dat het dier hier zelf ziek van wordt. Via een beet of krab of door contact met de urine, ontlasting of speeksel kan de bacterie worden overgedragen op mensen.Rattenbeetkoorts kan goed met antibiotica behandeld worden, maar zonder behandeling kunnen er ernstige orgaanaandoeningen ontstaan.Het is volgens het RIVM niet bekend hoe vaak rattenbeetkoorts voorkomt in Nederland. In 2013 zijn twee patiŽnten gemeld met rattenbeetkoorts die de ziekte hebben opgelopen via tamme ratten.