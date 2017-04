Echtpaar hield gehandicapte vrouw als seksslavin

Een Noord-Iers echtpaar uit Craigavon is veroordeeld omdat het acht jaar lang een gehandicapte vrouw opsloot en haar als seksslavin gebruikte.



De man moet vijftien jaar de gevangenis in, zijn echtgenote achttien maanden.



De mishandelde vrouw woonde in een kale kamer zonder tapijt, licht, beddengoed of gordijnen. Zij werd herhaaldelijk misbruikt door de 61-jarige man en zijn 56-jarige echtgenote, die dat ook filmden.



Toen de politie de gehandicapte vrouw in 2012 bevrijdde, was ze zwaar uitgehongerd en had ze nog maar één tand in haar mond. Ze moest haar behoefte doen op een overgelopen toilet. Het is niet bekend hoe oud zij is.

Reacties

05-04-2017 17:14:33 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.089

OTindex: 127

S Walgelijk... ze hadden toch wel eens een keer de toilet mogen verschonen....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: