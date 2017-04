VS overweegt ook wachtwoorden reizende Nederlanders op te eisen

De VS overweegt reizigers vanuit alle landen, waaronder ook bondgenoten als Frankrijk, Duitsland en Nederland, bij de grens om hun wachtwoorden gaan vragen. Als je ze weigert te geven, dan bestaat de kans dat je het land niet inkomt.



Dat schrijft de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen.



Naast wachtwoorden voor je socialemediaprofielen zou de Amerikaanse douane ook uit zijn op toegang tot de contactenlijst in je telefoon en financiŽle gegevens - zelfs als je alleen maar voor een korte vakantie naar de VS gaat.



De nieuwe conceptregels komen vlak nadat de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly, in februari zei dat de VS reizigers uit zeven islamitische landen voortaan uitgebreider gaat screenen - onder andere door hun wachtwoorden te vragen.



Deze regels zouden nu ook kunnen gaan gelden voor alle andere landen, waaronder de 38 landen die meedoen aan het zogeheten Visa Waiver Program. Daar zijn onder andere Frankrijk, Duitsland en Nederland lid van, bericht de krant.



Reizigers uit deze landen hoeven geen visa aan te vragen als ze korter dan negentig dagen in de VS verblijven. Daarmee kunnen vakantiegangers gemakkelijker de VS binnenkomen.

Terrorisme bestrijden



Volgens de Trump-regering zijn deze regels nodig terrorisme te bestrijden. "Als er enige twijfel is over de intenties van iemand die naar de VS komt, dan moeten ze echt aantonen - tot onze voldoening - dat ze om legitieme redenen ons land binnen komen", zegt Gene Hamilton, adviseur van Kelly, tegen de Wall Street Journal.



Het doel van het doorzoeken van de telefoon en vragen om wachtwoorden van socialemediaprofielen is om te bekijken met wie je allemaal communiceert. Eerder zei Kelly dat hij wil zien wat mensen op het internet doen voordat ze de VS betreden.



Vijftig mensenrechten- en andere organisaties stellen dat het vragen om wachtwoorden van reizigers een 'directe aanval op de fundamentele rechten' is.



De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation heeft zelfs een heuse gids geschreven voor reizigers die naar de VS komen. Zo geven ze onder andere tips hoe je jouw data kunt beschermen en wat je rechten precies zijn.

Reacties

05-04-2017 16:26:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.664

OTindex: 13.585

Ben ik even blij dat ik niet op die asociale media zit. Hoeven ze mij wachtwoord ook niet te weten.

Overigens, als ze willen hebben ze die wachtwoorden zo uitgevist. Ze willen het zichzelf alleen wat makkelijker maken.

05-04-2017 16:33:41 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.200

OTindex: 25.475

@Emmo : Als je geen facebookaccount hebt ben je in de vs bij voorbaat al verdacht.

