Broers eisen miljoenen om foto op sigarettenpakjes

Drie Roemeense mannen beweren dat hun inmiddels overleden vader staat afgebeeld op sigarettenpakjes. Omdat dat volgens hen zonder zijn toestemming gebeurd is, eisen de broers een schadevergoeding van miljoenen euro's.De man op de bewuste foto ligt in comateuze toestand aan de beademing. De foto staat op sigarettenpakjes door heel Europa en dient als waarschuwing voor rokers.Het is nog maar zeer de vraag of het daadwerkelijk gaat om de vader van de drie mannen. In het verleden hebben wel meer mensen zich gemeld voor een schadevergoeding. Ook zij dachten dat de man te kennen of zelfs te zijn.Stappen tegen tabaksproductenDe advocaat van de broers zegt dat hun vader niet in het ziekenhuis lag wegens roken. Hij lag er voor een operatie aan zijn been, meldt Romania Liberia. De familie wil de Roemeense ministeries voor Volksgezondheid, Justitie en FinanciŽn voor de rechter slepen, maar sluit ook stappen tegen tabaksproducenten niet uit.Het Roemeense ministerie van Volksgezondheid laat Romania Liberia weten de zaak met vertrouwen tegemoet te zien. De afbeeldingen zijn verstrekt door de Europese Commissie na een 'grondig selectieproces' dat maar liefst vier jaar heeft geduurd.Een woordvoerder van de Europese Commissie noemt de vermeende gelijkenis tussen de man op de foto en de vader van de drie broers een 'toevalligheid'. Wie de man op de foto dan wel is, wil de commissie niet zeggen. Daarover zijn afspraken gemaakt, meldt Economica.