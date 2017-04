Gat in slokdarm na eten superhete peper

Pittig voedsel kan best lekker zijn, maar er zijn grenzen. Dat ondervond een Amerikaan die meedeed aan een eetwedstrijd, een zogeheten chilli challenge.De 47-jarige man verorberde een hamburger met daarbovenop een hete chilisaus. En die salsa was gemaakt van niet zomaar een pepertje, maar van de bhut jolokia, de op twee na heetste peper ter wereld, die ook wel spookpeper wordt genoemd.Toen hij zijn hamburger op had, begon de man te braken, en wel zo hevig dat hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Daar ontdekten doktoren dat hij een 2,5 centimeter groot gat in zijn slokdarm had. De man moest met spoed geopereerd worden en lag daarna 23 dagen in het ziekenhuis.Hij bleek door het nuttigen van de te hete burger last te hebben gekregen van het zogenoemde syndroom van Boerhaave. De symptomen: hevig braken en een spontane perforatie van de slokdarm. De zeldzame aandoening kan dodelijk zijn.Hoe heet is een peper?Spookpepers hebben een gemeten 'hitte' van meer dan een miljoen eenheden op de zogenoemde Scovilleschaal. Daarop is af te lezen hoe heet een peper is. Bij een waarde van 500 tot 1000 ervaren mensen een gerecht als scherp. Jalapeņopeper scoort tussen de 2500 en 8000 eenheden op de schaal.De Carolina Reaper scoort meer dan 2,2 miljoen eenheden op de Scovilleschaal. Daarmee is het de heetste peper ter wereld. Op plek twee staat de Trinidad Moruga Scorpion, op drie de Jolokia.