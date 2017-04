Chimpansee gooit uitwerpselen recht in gezicht van oude vrouw

Het zou een rustig dagje naar de dierentuin worden voor deze oma. Maar toen ze naar de apen aan het kijken was, ging het iets anders dan gepland: ze kreeg een drol naar haar hoofd geslingerd.Erin Vargo was in de John Ball Zoo in het Amerikaanse Michigan toen een van de chimpansees opeens flink tekeer ging. Ineens pakte het beest zijn eigen poep en gooide die richting de toeschouwers. De drol belandde zo in het gezicht van een oudere vrouw. Erin filmde het tafereel en plaatste dat op Facebook.Volgens bioloog en apenexpert Patrick van Veen van het Apemanagement gebeurt dit wel vaker, vooral in de dierentuin. "Chimpansees doen dit om gedrag van de bezoekers uit te lokken. Ze weten dat het gooien van poep een heftigere reactie uitlokt dan gooien met zand of water." En dat is ook wat er gebeurt in dit filmpje, de mensen schreeuwen en lachen het uit.