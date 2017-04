Kampioenschap spookrijden in Gent

Het mag dan meevallen qua files in Gent, nu het circulatieplan officieel is ingevoerd, lijkt vandaag wel het Wereldkampioenschap Spookrijden plaats te

04-04-2017 18:45:37

stora

Oudgediende



Het is me nog steeds niet duidelijk waarom elke straat een andere rijrichting moet krijgen.

Het lijkt me weggegooid geld.