Snelweg tijdens spits afgesloten voor redding buizerd

De Duitse politie heeft in volle ochtendspits tijdelijk de snelweg bij Saarlouis afgesloten. Het verkeer moest halthouden tot de agenten een gewonde buizerd hadden gevangen. "De roofvogel was gewond en sprong steeds de rijweg op", zei een woordvoerder van de autoriteiten.Omdat het verkeer op de A8 daardoor ook in gevaar werd gebracht, werd een patrouille gestuurd om de vogel te vangen. Het gewonde dier werd naar een opvangcentrum gebracht. Daar zal hij behandeld worden en vervolgens vrijgelaten worden.