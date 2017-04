Eetwedstrijd loopt slecht af: Caitlin (20) stikt in pannenkoek en overlijdt

Een eetwedstrijd op een Amerikaanse universiteitscampus is tragisch afgelopen voor een deelneemster. De 20-jarige studente Caitlin Nelson overleed gisteren nadat ze was gestikt in een pannenkoek.



Caitlin deed donderdag mee aan een eetwedstrijd bij haar universiteit, de Sacred Heart University in de Amerikaanse staat Connecticut. Na vier of vijf pannenkoeken begon ze te stikken.



Studenten die het zagen gebeuren, snelden toe om eerste hulp te verlenen. Maar het mocht niet baten. Caitlin werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze gisteren overleed.



"Het is een tragisch voorval dat begon als iets lolligs", zegt een politiewoordvoerder. "Het is niet meer dan een tragisch ongeval."



Het is niet de eerste keer dat het gezin Nelson wordt getroffen door een tragedie. De vader van Caitlin, politieagent James Nelson, overleed bij de aanslagen van 11 september. Hij kwam om het leven toen hij mensen uit het World Trade Center probeerde te redden. Caitlin was 5 jaar oud toen hij stierf.

Reacties

04-04-2017 13:43:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.037

OTindex: 2.366

Ik snap dat hele fenomeen van vreetwedstrijden niet.

04-04-2017 14:13:58 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.839

OTindex: 6.732

, sterven doordat je stikt in een pannenkoek. Dat is k*, sterven doordat je stikt in een pannenkoek.

