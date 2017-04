Levend begraven baby (6 uur oud) in India leeft

In India heeft een voorbijganger een klein meisje gered uit een levensbedreigende situatie. De voetganger ontdekte een voet van een baby’tje in een zanderig veld in de arme oostelijke staat Odisha. Het kindje was levend begraven en bleek slechts zes uur oud te zijn. Dorpelingen hebben het kindje uit het zand kunnen graven waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht. Hoewel het kindje al uren levend begraven in het zand lag, heeft het meisje de eerste gruwelijke dag van haar leven overleefd. In het ziekenhuis heeft het meisje de naam Dharitri gekregen, wat in het Sanskriet Aarde betekend.



Inmiddels is de 35 jarige biologische vader van het meisje gearresteerd. Hij is part-time chauffeur van beroep en heeft vier kinderen, waaronder twee meisjes. Als verklaring voor zijn daad zegt hij dat hij te arm is om een dochter op te voeden. Bekend is inmiddels dat hij en zijn vrouw al twee eerdere zwangerschappen lieten afbreken. In India worden vandaag de dag nog steeds zonen als een groter geluk gezien dan dochters, aangezien jongens snel geld opleveren en meisjes als ze gaan trouwen veel geld kosten.

Reacties

04-04-2017 09:18:45 allone

Hoop dat een liefdevol adoptiegezin haar aanneemt Misschien dat ze niet diep lag, en door het losse zand toch nog wat lucht gekregen heeft? Of ze was pas een paar minuten geleden begraven?!Hoop dat een liefdevol adoptiegezin haar aanneemt

04-04-2017 10:33:19 Mamsie

Quote:

Als verklaring voor zijn daad zegt hij dat hij te arm is om een dochter op te voeden.



Als hij daar te arm voor is moet zijn eerste prioriteit zijn om er geeneen te maken. Dus meer zijn verstand gebruiken in plaats van zijn jongeheer. Als hij daar te arm voor is moet zijn eerste prioriteit zijn om er geeneen te maken. Dus meer zijn verstand gebruiken in plaats van zijn jongeheer.

04-04-2017 11:21:12 stora

@Mamsie , dus als je 35 bent dan spreek je ook nog van een jongeheer?

04-04-2017 13:42:04 Mamsie

@stora : Die onderdelen schijnen zich heel lang jong te blijven voelen!

04-04-2017 14:35:36 stora

Je praat alsof je ze bij ikea haalt en elke keer schroefjes overhoud @Mamsie , onderdelen?Je praat alsof je ze bij ikea haalt en elke keer schroefjes overhoud

