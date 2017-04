Papegaai is Elvis-fan

Op internet is een filmpje opgedoken waarin een papegaai meeswingt met het Elvis-lied 'Don't Be Cruel'. In tegenstelling tot zijn vriendje kan deze papegaai zich niet stilhouden als hun baasje het liedje van de Rock -'n Roll legende begint te spelen op zijn gitaar.Eerst schudt de papegaai zijn kop rustig mee, maar daarna gaat helemaal los. Hij zet zelfs de veren op zijn kop rechtop, wat doet denken aan de kuif van Elvis.Zijn vriend probeert het enthousiasme te dimmen door zijn poot even uit te steken, maar de swingende papegaai laat zich niet doen en amuseert zich zienbaar te pletter. De video is al 10.000 keer gedeeld op Twitter.