In de hel tussen ratten, criminelen en kakkerlakken

Joseph Oubelkas zat ruim vier jaar onschuldig in een primitieve cel in Marokko tussen zware criminelen, ratten en kakkerlakken. Zielig? Slachtoffer? "Nee, ik ben de rechter die mij zonder enig bewijs veroordeelde dankbaar.” Want de Maastrichtenaar reist nu met veel succes het land door om anderen met zijn verhaal te inspireren.



Viereneenhalf jaar zat Joseph Oubelkas onschuldig in een Marokkaanse cel. Typisch geval van verkeerde tijd, verkeerde plaats. The Shawshank Redemption, maar dan in het echt. Want net als in de succesvolle film ging Oubelkas de gevangenisdirecteur helpen. Alleen de spectaculaire ontsnapping ontbrak.



De eerste tijd na zijn vrijlating in 2009 kon hij zich opwinden over mensen die zeiden: 'Onschuldig? Waar rook is, zal ook wel vuur zijn.’ Laat ze maar denken, zegt hij nu; het boeit hem niet meer. Oordelen, zwelgen in slachtofferschap, in wrok of traumatische herinneringen, Oubelkas is dat stadium allang voorbij.



Met de steun van zijn moeder, de inspiratie van Nelson Mandela en een grote dosis veerkracht heeft de in Maastricht woonachtige half-Marokkaan zijn kennismaking met de hel getransformeerd tot een ervaring waar hij vele anderen mee helpt. „Ik krijg iedere dag berichten van mensen die geraakt zijn door mijn verhaal.” Hij laat wat willekeurige boodschappen zien die deze ochtend in zijn mailbox belandden. ‘Net de laatste 150 pagina's van je boek gelezen, in tranen.’



Oubelkas (Raamsdonksveer, 1980) is de Marokkaanse rechter die hem in 2004 met een sardonische glimlach veroordeelde tot tien jaar cel voor drugshandel, eeuwig dankbaar. Zijn jaren te midden van zware criminelen en het weer oppakken van zijn leven daarna zijn welkome stof geweest voor zijn twee goedverkopende boeken 400 Brieven van mijn Moeder (bezig aan de zeventiende druk) en Gezondheid Liefde Vrijheid (vierde druk). En gemiddeld drie keer per week spreekt hij de meest uiteenlopende groepen in het land toe. Werkloze allochtonen, profvoetballers, welzijnswerkers, captains of industry, allen vinden steun en inspiratie in zijn verhaal.

