Elize (11) bevrijd uit fietskluis bij treinstation

11-jarige Elize Verschoor zat vanmiddag een uur opgesloten in een fietskluis in de stalling bij het station in haar woonplaats Vught. Daarna werd ze door de brandweer bevrijd uit de box.Elize zou met haar moeder en broer Thijs (13) met de trein naar Den Bosch gaan om wat te shoppen. Voorafgaand aan de treinrit namen broer en zus een kijkje in een openstaande fietsbox bij het station. Thijs draaide al vlug om en zag vervolgens tot zijn ontzetting de deur van de kluis achter hem dichtklappen.Zus Elize zat daardoor opgesloten in de fietsbox. Moeder Astrid Wijns, die op het perron stond te wachten op haar kinderen, belde meteen de Nederlandse Spoorwegen na de melding van haar zoon over de opsluiting van zijn zus.Het was echter niet de NS, maar de brandweer die de Vughtse tiener kwam bevrijden. ,,De deur van de box was door de brandweermannen heel snel ontzet, waardoor Elize weer naar buiten kon'', liet haar moeder weten.,,Van paniek bij mijn dochter was na haar gedwongen opsluiting totaal geen sprake. Ze was heel relaxed toen ze naar buiten kwam. Wellicht komt dat, omdat ik tijdens de opsluiting constant contact met Elize had.'' Alsof er niks was gebeurd ging Elize, nadat ze uit de fietsbox was bevrijd, met haar broer en moeder alsnog vrolijk fluitend met de trein naar Den Bosch vertrok. ,,En daar hebben we er toch nog een gezellig middagje van gemaakt, ondanks het turbulente begin van de dag'', liet Astrid bij thuiskomst opgelucht weten.