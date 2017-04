1600 mensen trapten in 1 aprilgrap

Meer dan 1600 mensen blijken zich te hebben opgegeven bij Omroep MAX als thuistester van geurtelevisie in het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt (HHB). De ouderenomroep had gemeld op zoek te zijn naar vijftig mensen die de geur-tv wilden proberen.



Maar helaas voor de 1600 enthousiastelingen: het is een 1 aprilgrap, zo onthulde HHB-jurylid Janny van der Heijden zaterdag op NPO Radio 2.



Bij wijze van troost zijn onder alle aanmelders vijftig taarten verloot.



