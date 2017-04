Bom ligt dagen op stoep: Iedereen liep er langs

In het centrum van Genk heeft dagenlang een bom open en bloot langs de weg gelegen. Nietsvermoedende passanten zijn er gewoon aan voorbij gelopen.De bom is vermoedelijk opgegraven door de aannemer die de opknapbeurt van een deel van de Europalaan voor zijn rekening neemt. Het springtuig bleef dagenlang open en bloot langs de weg liggen, tot een passant de politie waarschuwde.“Die bom ligt hier al enkele dagen”, zegt de uitbater van een nabijgelegen eetgelegenheid. “Iedereen is er gewoon langs gewandeld. De meeste mensen zullen het niet eens opgemerkt hebben. We hebben er geen idee van of die nog kan afgaan of niet."Een voorbijganger zag de bom liggen en maakte zich ernstige zorgen over mogelijke gevolgen. De man waarschuwde de politie, die op haar beurt de explosieve opruimingsdienst optrommelde. Die heeft de bom woensdagavond meegenomen. Vandaag en morgen vindt verder onderzoek plaats.Mogelijk is de bom afkomstig van een bombardement door Amerikaanse vliegtuigen in oktober 1944. De Amerikanen dachten toen dat ze boven Duits grondgebied vlogen, maar zaten iets te ver naar het westen. De aanval trok een spoor van vernieling door het centrum van Genk. Er vielen destijds 38 doden, zestig zwaargewonden en tweehonderd lichtgewonden.