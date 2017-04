Dood door samoeraizwaard uit tv-serie

Een Amerikaanse acteur, bekend van zijn rol als een van de superhelden uit de serie Power Rangers, moet zes jaar de cel in voor de moord op zijn huisgenoot. Hij stak de man dood met een samoeraizwaard; opvallend genoeg ook een wapen dat hij in een van de tv-series over de Power Rangers gebruikt.



Ricardo Medina Jr. heeft bekend dat hij zijn 36-jarige huisgenoot om het leven bracht, maar hij verklaarde dat het uit zelfverdediging was. Er zou een ruzie zijn geweest tussen de twee mannen over de vriendin van Medina. Dat liep uit de hand. Medina sloot zich op in zijn slaapkamer; toen de huisgenoot toch binnenkwam, stak hij hem neer met een samoeraizwaard dat daar lag.



Medina speelde de rol van de rode Power Ranger in de tv-serie rondom een groep van vijf superhelden. De Mighty Morphin Power Rangers was in de jaren negentig een enorm populaire kinderserie en kreeg later een vervolg met nieuwe series en films. Ook dit jaar verscheen er nog een Power Ranger-film. Medina speelt hierin geen rol.

