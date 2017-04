Val, of poging tot verdrinking in kinderbadje?

Twee totaal verschillende verhalen over een ruzie. Met een rechtszaak tot gevolg. Wat gebeurde er precies op 8 augustus 2015 toen een 49-jarige man uit Kerkrade en een vrouw ruzie kregen.



Volgens het vermeende slachtoffer probeerde de ‘dader’ haar tijdens de ruzie door verdrinking en verwurging in een kinderbadje om het leven te brengen. Poging tot doodslag dus. Maar de man heeft een heel andere versie van het verhaal.



Volgens hem was het een ruzie in relationele sfeer en is de vrouw daarbij in het kinderbadje gevallen waar amper water in stond. Was het nou een ongelukkige val of een scène voor een horrorfilm? Buiten het tweetal was er niemand in de buurt die uitsluitsel kan geven.



In eerste instantie werd de zaak door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd. De vrouw was het niet eens met die beslissing en ging ertegen in verweer bij het gerechtshof in Den Bosch. Haar klacht werd gegrond verklaard, waardoor het OM alsnog tot vervolging moest overgaan. De man uit Landgraaf wordt verdacht van poging tot doodslag. En voor het geval dat niet bewezen wordt, blijft eventueel ernstige mishandeling of gewone mishandeling over. De verdediging gaat uit van vrijspraak.



Vrijdagmiddag zullen in de rechtbank in Maastricht meer details bekend worden over de ongelukkige val of de poging tot verdrinking in een kinderbadje.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: