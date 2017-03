Wonderlijk: Tetris spelen na een ongeluk voorkomt trauma

Mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken, kunnen daarna last krijgen van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar door Tetris te spelen in de eerste uren na de gebeurtenis kan dit worden voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Zweedse Karolinska-instituut.



Het idee is dat je hersenen vlak na een traumatische ervaring, zoals een verkrachting, oorlog of ongeluk, zo druk bezig worden gehouden door het spelletje dat er geen ruimte is om het drama opnieuw te beleven. De flashbacks waaruit PTSS zich ontwikkelt, kunnen zo worden vermeden. Bij PTSS speelt het brein de gebeurtenis steeds opnieuw af, waardoor angststoornissen, slaap- en concentratieproblemen kunnen ontstaan.



Hoofdonderzoeker Emily Holmes tegen CNN. ďAls je Tetris speelt, zijn je hersenen ook druk bezig met dingen visualiseren. En omdat je hersenen geen twee dingen tegelijk kunnen doen, zorgt dat ervoor dat je de traumatische gebeurtenis niet opnieuw kunt beleven.Ē



De onderzoekers onderzochten 71 patiŽnten, die een ernstig motorongeluk hadden gehad. De helft moest in de eerste zes uur na het ongeluk Tetris spelen, de andere helft niet. De proefpersonen die het spelletje deden hadden in de week nadien beduidend minder last van flashbacks.



PTSS komt erg veel voor: 4,6 procent van de wereldbevolking heeft er last van. Tetris spelen kan een eenvoudige en goedkope remedie zijn.

