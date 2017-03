Het hoofd van Ronaldo: voer voor creatievelingen

Het was een heuglijke dag voor Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Real Madrid verrichtte hoogstpersoonlijk de opening van het Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, in het bijzijn van honderden fans.Maar daar bleef het niet bij. Er werd bij het vliegveld ook een bronzen hoofd van hem onthuld. De gelijkenis is echter ver te zoeken, wat voer blijkt te zijn voor creatievelingen op het internet