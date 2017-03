Hier blijf je wel even van wakker: De sterkste koffie ter wereld

Lange werkdag voor de boeg met veel besprekingen en uren overwerk en vraag je je af hoe je dat vol moet houden? Er is nu een - niet zo heel verstandige - oplossing op de markt: de allersterkste koffie ter wereld.



Een Zuid-Afrikaans bedrijf heeft zijn 'Black Insomnia Coffee' ('Zwarte Slapeloosheid Koffie') ontwikkeld en claimt dat dit de allersterkste koffie ter wereld is. De koffie bevat per hoeveelheid ongeveer zeven keer zo veel cafe´ne als Red Bull en twintig keer zo veel als cola.



Drink een stevige mok (354 ml) van dit gitzwarte spul en je hebt al twee keer meer cafe´ne in je lijf dan de dokter nog veilig vindt. De brouwer van Black Insomnia is er trots op dat de koffie bepaald niet veilig is. "Kom niet huilend bij ons aanzetten als je het niet aankunt", melden ze met enige trots op hun website.



De titel sterkste koffie ter wereld kun je overigens niet zo maar claimen. De Amerikaanse website caffeineinformer.com test en vergelijkt alle koffiesoorten en andere cafe´nehoudende dranken. En zij bevestigen de claim dat Black Insomnia de oude nummer 1 overtroeft.



Die heet overigens 'Death Wish', om nog maar eens te benadrukken dat jouw gezondheid niet de prioriteit van deze koffiebrouwers is.



Het Voedingscentrum in Nederland geeft geen maximumhoeveelheid cafe´ne die je veilig kunt drinken. 'Dat verschilt van persoon tot persoon', staat op de website. gemiddeld krijgt een Nederlandse man zo'n 600 milligram cafe´ne binnen in een hele dag. Die ene stevige mok Black Insomnia gaat daar ruim overheen met 702 milligram.

