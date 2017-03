Planeet Mars verliest maan, maar krijgt ring

De planeet Mars heeft over een tijd mogelijk een ring om zich heen, net als Saturnus. De planeet is een van zijn manen namelijk in stukken aan het scheuren. De restanten van de maan Phobos zullen dan in een baan rond Mars komen. Over ongeveer 70 miljoen jaar zal Phobos zijn veranderd in een ring van rotsen en puin.Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De conclusies staan in het wetenschapsblad Nature Geoscience. NASA heeft opgemerkt dat Phobos langzaam naar Mars wordt getrokken. Als de maan te dichtbij komt, valt hij uiteen.Mars had waarschijnlijk al eerder een ring. Die rotsen zouden zijn samengeklonterd tot de maan Phobos, is de gedachte. Die eerdere ring bestond waarschijnlijk uit de restanten van een nog oudere maan, die ook in stukken uiteen was gevallen. En ook die maan is waarschijnlijk weer ontstaan uit een ring. Dat moet zeker drie en mogelijk zeven keer zijn gebeurd.Die cyclus zou ongeveer 4,3 miljard jaar geleden zijn begonnen. Toen sloeg een astero´de in bij de noordpool van Mars. Puin vloog de ruimte in.