Grafkist kopen via Bol.com

Waarom een grafkist uit de catalogus van de uitvaartondernemer kiezen, als je er ook gewoon eentje voordelig kan bestellen op bol.com? Inclusief de voorwaarden van de webwinkel: gratis verzending, gratis retour, én 14 dagen bedenktijd. ,,Mensen vinden het misschien een beetje raar, maar waarom? We leven nou eenmaal in de tijd van webshops”.Het initiatief voor de grafkisten op bol.com komt van Arie Bravenboer uit Zuidland, onder Rotterdam. De 26-jarige ondernemer zocht naar een nieuwe manier om de grafkisten uit zijn vaders groothandel te verkopen. Vader Eelco (57) is enthousiast. ,,Ik denk wel dat we een hiaat hebben gevonden”, vertelt hij trots. ,,We zijn een soort pioniers." Dat het opmerkelijk is om doodskisten via bol.com te verkopen, erkent hij. ,,Misschien is het een beetje raar ja. Maar veel mensen denken onterecht dat ze verplicht zijn om een kist uit te zoeken bij de uitvaartondernemer. En dat is natuurlijk niet zo. Daarom bieden wij onze diensten aan op bol.com. Makkelijk en veilig.”De kisten zijn op bol.com te vinden onder de noemer ‘woonaccessoires’ en er is keuze uit 22 exemplaren, in ongeveer 90 verschillende uitvoeringen. Er zijn kisten voor zowel volwassenen als kinderen. De voordeligste kist voor volwassenen is 275 euro. Daarvoor krijg je een massief houten kist met zijden bekleding. Ter vergelijking: de goedkoopste, massief houten kist uit de catalogus van DELA (de grootste uitvaartverzekeraar van de Benelux ) kost 523,56 euro.Bol.com heeft geen strategische keuze gemaakt om specifiek uitvaartartikelen te gaan verkopen ,, Wij bieden ongeveer 15 miljoen artikelen aan, en daarbij sluiten we in principe alleen producten uit die volgens de wet niet verkocht mogen worden. De verkoop van uitvaartartikelen sluit dus aan bij onze wens om onze klanten een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden”, vertelt woordvoerster Marjolein Verkerk.De kisten van de Zuid-Hollandse ondernemers worden ‘in de romp’ geïmporteerd uit het buitenland en afgemaakt op de werkplaats in Zuidland. Het was zoon Arie (26) die wel brood zag in de verkoop via internet. Hij haalde zijn vader over om het te proberen, eerst met een eigen webshop, en nu via bol.com. De twee hebben er bewust voor gekozen om in zee te gaan met bol. ,,Iedereen kent die site, en bedrijven worden goed gescreend. Heel betrouwbaar dus. En mensen kunnen recensies achterlaten of ze wel of niet tevreden zijn.”Tot nu toe ‘zit er best wat beweging’ in de verkoop, vertelt Eelco. ,,Ik heb er zeker al een paar verkocht, terwijl nog niet eens het hele aanbod online staat en we pas een dag bezig zijn.”Wie niet tevreden is met de kist kan hem gratis (mits kras- en deukvrij) terugsturen naar bol.com. Mensen die twijfelen over een kist kunnen een exemplaar even ‘op zicht’ in de woonkamer zetten en rustig beslissen of hij wel of niet bevalt.