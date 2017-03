Douanier fouilleert 13-jarig jongetje minutenlang

Jennifer Williamson en haar 13-jarige zoon gingen een reisje maken en vertrokken vanaf het Amerikaanse vliegveld Fort Worth in Dallas. Bij de douane moest haar zoontje worden gefouilleerd. Dat duurde twee minuten. De beelden zijn ongemakkelijk om naar te kijken.Jennifer Williamson is woest. Ze had de douane gevraagd om haar zoon, die hypergevoelig is, niet te fouilleren, maar juist op een andere manier te controleren.De Amerikaanse beveiligers weigeren dat. Sinds deze maand moeten ze iedereen, als er een aanleiding is, volledig fouilleren. Reden voor het fouilleren was een laptop die in een tas zat, zonder dat dat was gemeld door moeder of zoon.Jennifer is zo woest over de behandeling van haar zoon, dat ze het filmpje van de zeer uitgebreide controle op Facebook plaatste.In de begeleidende tekst schrijft ze dat haar zoon de controle niet begrijpt. "Enkele uren na de fouilleeractie zegt hij nog steeds 'ik weet niet wat ik heb gedaan. Wat heb ik gedaan?'"Criminelen"We werden zonder respect behandeld, alsof we criminelen waren", zegt Williamson tegen de Amerikaanse zender CBS. Door de lange controle mistten moeder en zoon het vliegtuig.De douane laat in een reactie weten dat alle standaardcontroles zijn uitgevoerd zoals het hoorde.