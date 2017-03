Makelaar prijst huis aan met opmerkelijk filmpje: Dit huis is porno

Sommige mensen doen er echt alles aan om hun huis te verkopen. Voor de verkoop van een grachtenpandje in Amsterdam produceerde een makelaar een opmerkelijke video waarin een blonde dame het stulpje op een wel heel uitgesproken manier aanprijst.De video begint normaal, tot er al vrij snel beelden voorbij schieten van een wulpse ballerina die stretchposities uitvoert, relaxend in bad zit, zoent met een andere vrouw en - in slowmotion - in de armen valt van haar knappe danspartner. Allemaal in het te koop staande huis, dat dan weer wel.Een aparte advertentie , zo vinden ook veel mensen op sociale media. Daar verspreidt de video zich razendsnel en levert hij verontwaardigde reacties op. En niet omdat iedereen het huis zo graag wil kopen. Aan de andere kant: Aandacht is aandacht, moet de makelaar misschien wel gedacht hebben.