Fifa-bonzen verdubbelen hun eigen salaris

De 25 mannen die het executive committee (Exco) van de Fifa vormen hebben hun eigen salaris verhoogd van 100.000 naar 200.000 dollar. Daarvoor moeten ze een aantal dagen per jaar beschikbaar zijn.



Dat onthult de Sunday Times, die de afgelopen weken een stroom van onthullingen heeft gedaan over de Fifa.



De salarissen zijn stiekem verhoogd omdat de algemene vergadering van de Fifa bonussen heeft verboden.



Het salarisbeleid stopt niet bij de verdubbeling. Het geld wordt uitbetaald op Zwitserse rekeningen, waar je het geld cash van af kan halen. Daarnaast mogen de Exco-leden 100.000 dollar kosten declareren. Die kosten staan los van hun reis- en verblijfkosten, want ook die betaalt de Fifa: eerste klas vliegtickets en 5-sterren hotels.

