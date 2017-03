Ransomware gijzelt ICT-systeem Tweede Kamer

De computersystemen van de Tweede Kamer zijn getroffen door ransomware. Dat is software die bestanden op de systemen versleuteld en ‘losgeld’ vraagt om ze weer vrij te geven. De communicatieafdeling van de Kamer wil volgens persbureau ANP verder weinig over de kwestie kwijt, behalve dan dat er “passende maatregelen zijn genomen”.



Volgens Tweakers.net zouden de problemen inmiddels grotendeels zijn verholpen. De ICT-afdeling heeft backups terug moeten zetten. Een woordvoerder van de Tweede Kamer bevestigde de infectie met ransomware, nadat Kamerlid Kees Verhoeven (D66) er eerder op de dag op Twitter al ruchtbaarheid aan gaf.



Verhoeven hoopt dat het voorval tot meer bewustzijn leidt. Dit soort software kan vaak toeslaan doordat een gebruiker op een netwerk een bestand uit een mailtje opent. Dat lijkt dan bijvoorbeeld om een Word-document te gaan, maar is eigenlijk een software die bestanden op de computer in gijzeling neemt. De politie raadt in principe aan nooit op de eisen in te gaan, al moeten veel mensen toegeven dat bij goed gemaakte ransomware dit wel de enige oplossing is om bestanden terug te krijgen. Daarom is het maken van backups een goed gebruik.



Ook in dit geval lijkt te gaan om een door iemand geopend bestand. Verhoeven zegt namelijk verder de dienst automatisering adviseert om mailtjes met daarin het bestand factuur00000.doc niet te openen, zo meldt de NOS. Volgens de ICT-dienst zou er niets aan de hand zijn, maar Verhoeven merkt op dat er toch op zijn minst een storing is geweest.

