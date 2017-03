Nieuwe pond-munten in omloop dankzij Nederlandse oplichter

De Royal Mint, oftwel de Engelse variant van de Koninklijke Nederlandse Munt, gaat vandaag 1,5 miljard nieuwe munten van 1-pond in omloop brengen om valsmunterij tegen te gaan.En dat komt allemaal door de Nederlandse oplichter Patrick O. die eigenhandig meer dan 30 miljoen valse munten naar Engeland verscheepte. De politie en FIOD kwamen deze Patrick O. in 2013 op het spoor. Dit kwam door een tip van de Britse douane die een halfjaar eerder een man aanhield die via de haven binnenkwam in Engeland en auto-onderdelen wilde inklaren. 'Dat waren vaten met ringen bedoeld voor auto's. Onder die ringen bleken honderdduizenden 1-pond munten te liggen', zegt Telegraaf-journalist Bart Mos.Uit een onderzoek en observatie kwam naar voren dat de betrokken verdachten regelmatig grote plastic vaten ophaalde bij het bedrijf ECM in de Amsterdamse haven. 'In november is daar een inval gedaan en daar werd toen een zeer professionele machine om munten mee te slaan. Daar werden honderden valse munten per minuut geslagen', zegt Mos.Om Patrick O. zat een heel netwerk met in ieder geval drie Nederlandse verdachten. Die zijn in november aangehouden. Er werd toen ook een automatische wapen gevonden, naast veel Britse ponden en onder meer hash.Nu is er dus een nieuwe munt. Deze twaalfkantige munt zou de 'veiligste munt ter wereld' zijn zegt The Royal Mint zelf. Zo heeft de munt dus twaalf kanten, maar daarnaast zit er een soort hologram-achtige afbeelding in die verandert van het -teken in het cijfer 1 als je de munt draait.