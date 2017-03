Zelfrijdende auto's getest op de openbare weg

Tussen Helmond en Tilburg kan vanaf vandaag getest worden door bedrijven die bezig zijn met zelfrijdende en slimme auto's. Daarvoor wordt een stuk snelweg en een aantal lokale en provinciale wegen als testtraject ingericht.



Het is niet zo dat de A58 ineens vol met zelfrijdende auto's zit, waarschuwt de woordvoerder van de Provincie Brabant. "Daar zijn we nog niet. Maar we maken wel stappen mogelijk op weg naar de zelfrijdende auto op de openbare weg."



Wat gaat er dan wel gebeuren? "Denk aan autobedrijven die auto's ontwikkelen die met elkaar communiceren via draadloos internet en telecombedrijven die ervoor zorgen dat je verkeersinformatie op maat in je auto krijgt."

Wifibakens en slimme stoplichten



Een concreet voorbeeld is 'truck platooning', waarbij vrachtwagens in een treintje achter elkaar rijden en waar onder andere TNO al mee test. Ze communiceren met elkaar door een wifiverbinding, en kunnen daardoor tegelijk remmen en gasgeven. Dat voorkomt files, omdat er geen schokbewegingen ontstaan in het verkeer.



Vanuit de verkeerscentrale op de Automotive Campus in Helmond die wordt gefinancierd door de overheid kan in de gaten gehouden worden hoe het verkeer loopt. Daarvoor wordt onder andere gewerkt met wifibakens en slimme verkeerslichten. Bedrijven die willen testen op het traject moeten goede afspraken maken voor de veiligheid; een test kan niet zomaar.



De provincie kijkt met name naar het toekomstbeeld met als doel: minder verkeer de stad in. "De provincie kijkt bijvoorbeeld naar ontwikkelingen in goederenvervoer: hoe bevoorraad je de binnenstad of bezorg je pakketjes op een slimme manier? We kijken onder andere naar wat de meest logische manier is om met vrachtwagens goederen naar de stad te krijgen, en dan met zelfrijdend vervoer de stad in."



Tegelijk hoopt de provincie dat bedrijven die hun nieuwe dienst of techniek op het traject komen testen, dat ook verder uitrollen in het gebied. "De automotivesector is sterk vertegenwoordigd rond Helmond en Eindhoven, en die hotspot wordt hier alleen maar sterker door."

Uitbreiding bij Breda en Den Bosch



Het gaat om een testtraject van 70 kilometer over een stuk snelweg - de A58 - en een aantal provinciale en lokale wegen van Helmond via Eindhoven naar Tilburg. Bedrijven kunnen zich vanaf vandaag aanmelden met ideeŽn.



Op termijn wordt de testomgeving mogelijk uitgebreid naar Breda en Den Bosch.



Maar is dat testen met zelfrijdende auto's allemaal wel veilig? Uber besloot dit weekend bijvoorbeeld om een test met zelfrijdende auto's tijdelijk stil te zetten na een ongeluk in Arizona. En het is niet de eerste keer dat een zelfrijdende auto betrokken is bij een ongeval.



Toch zal het testen met zelfrijdende auto's in Nederland erg veilig zijn, zegt Carlo van de Weijer, directeur SmartMobility aan de TU Eindhoven. Zolang er iemand in de auto verantwoordelijk blijft en mee blijft opletten is rijden met een zelfrijdende auto net zo veilig als een gewone auto met chauffeur.



Sterker nog. Met alle nieuwe technische middelen zal autorijden alleen nog maar veiliger worden verwacht hij. Is de chauffeur helemaal weg, dan zijn er meer risico's.



Maar het duurt nog jaren voordat we de auto helemaal zelf kunnen laten rijden. Eerst moet de techniek sterk worden verbeterd en daarna moet de wet- en regelgeving nog worden aangepast.

